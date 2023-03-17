6年介紹48台退將赴陸　前立委退役少將同遭起訴

台灣前立委羅志明和退役海軍少將夏復翔疑遭大陸吸收，於6年間引進並介紹48名台灣退役將領前赴大陸，接受招待和灌輸統戰思想，再於台發展共諜組織。高雄地檢署今年1月約談羅、夏二人後，高雄地方法院原裁定兩人各以20萬和15萬元新台幣（約5.2萬和3.9萬港元）保釋。檢方不服上訴，法院後將二人改為羈押禁見。高雄地檢署周四（16日）依違反「國家安全法」起訴二人，並移送法院審理。

調查指出，羅志明於2013年因業務往來，結識與解放軍有關的李姓男子，並遭大陸吸收。在羅介紹下，夏其後也被吸收。自2013年至2019年，兩人共邀請48名退役高階軍官前往大陸與陸方人員聚餐，出團13次、多達194人次。接觸過程中，陸方人員會詢問台退將祖籍，及是否有意到大陸居住等話題，藉此進行思想引導，並挑選納為大陸所用。

報道指，獲招待的台灣三軍退役將領名單，包括軍備局副局長、海軍後勤司令、空軍官校校長，以總統府第二局前中將副局長。案件調查初期，除羅志明和夏復翔外，羅的劉姓助理，夏的羅姓妻子、前海軍艦隊部中將司令徐忠國也列為被告。不過徐否認助大陸發展組織，聲稱活動不是官方主導，過程中也沒有談到政治。其後因證據不足，徐與羅女、劉女等人獲偵結處分不起訴。