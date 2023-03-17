青島學校用App給功課　學生需花錢買服務查成績

學校及老師利用電腦或手機應用程式輔助教學的做法日趨普遍。

山東省青島市近日有民眾通過國務院網上投訴及建議平台反映，青島市市南區海信學校要學生額外花錢購買手機應用程式（App）服務查看功課成績，青島市政府核查事件屬實。經督促後，涉事學校向已購買App者退回款項，市政府表示將在全市開展中小學教育亂收費清理整治工作。

經核查，海信學校於2019年引進翼課網App輔助教師開展英語教學活動，老師定期通過該應用程式給學生功課。由於該App普通用戶頁面只顯示失分題目及數量，學生想查看成績和錯題解析，便需額外購買VIP服務，收費為每年470元（人民幣，下同，約540港元）或3年790元（約910港元）。截至核查時，海信學校共237名學生購買了該服務，涉及金額逾16.6萬元（約19.1萬港元）。

核查組認為，海信學校以提升教學質量和學習成績為名，變相誘導學生購買教輔軟件付費服務，增加學生及家長的經濟負擔，同時違反教育部等八部門的規定。經督促，海信學校已向購買該教輔軟件VIP服務的學生，全額退回違規收取的費用。市南區教體局也約談了該校校長，並對該校的違規行為進行全區通報批評，同時調查全區所有初中學校使用翼課網App和學生購買VIP服務情況。