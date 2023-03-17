警搗地下酒廠　製售假茅台案值1.3億人民幣

四川省廣元市利州區警方周三（15日）通報偵破一宗涉1.3億多元人民幣（約1.5億港元）的製售假冒偽劣高檔酒案，在貴州、浙江、河南、四川拘獲23名疑犯，搗毀5個窩點，繳獲120多件假冒偽劣高檔酒，扣押4.7萬多件商標、酒瓶等包裝材料。

警方去年3月28日接獲民眾舉報，在廣元市上西物流園區某託運部到貨20件疑似假冒的高檔酒，利州區公安分局同日逮獲前往取貨的司機張某。經廣元市市監局甄別，該批酒均為假冒註冊商標的商品，而案件背後隱藏着一個製售假冒高檔酒的「地下酒廠」。經調查，涉案地下酒廠設在縣區農村或郊區隱蔽、偏僻地段，透過線上聯繫，進行線下交易。專案組其後輾轉走訪11個省市，去年10月摸清以重慶男子朱某某為首的犯罪團夥運作模式，並掌握其生產、銷售、販賣假酒的層級架構。

在查獲大量證據後，警方於上月16日兵分4路，在貴州遵義、河南鄭州、浙江溫州、四川廣元同步開展收網行動，將該案頭目、成員及「下家」一網打盡。朱某某等人將廉價酒灌入回收的空瓶，貼上自製茅台、五糧液等知名高端酒商標，通過淘寶網店和微信等方式銷售，銷售網絡涉及全國17省24市，獲利上百倍。