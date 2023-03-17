台兵離營多日未發通緝　法務部長稱很快有結果

台灣金門二膽島陳姓士兵離營已超過7天，按照軍中規定，應該發布通緝令，然而至今台國防部仍未發布。外界猜測，發布通緝令恐增加士兵回來的難度。台法務部長蔡清祥周五（17日）到立法院備詢前表示，金門地檢署檢察官正以最快速度處理，應該很快有結果。

報道指，金門防衞指揮部、國防部及國安相關單位認為，陳姓士兵游到福建廈門，幾乎可以排除政治或情報因素，「只是阿兵哥不想面對欠債的事實」，因此遲遲未發布通緝令。蔡清祥解釋，檢察官處理任何刑事案件都有程序要走，都要求證。他強調，事件處理過程沒有任何顧慮，正積極按程序處理。當被追問3天內會否發布通緝，蔡清祥未正面回應，僅稱「會很快」。

邱國正同日也在立法院回應記者稱，已把相關資料呈交金門地檢署，相關人員已到島上確認，看是否有事證作為發布通緝或叛逃的依據。對消息指陳姓士兵欠錢很多，邱國正稱這些都是耳聞，要處理事情一定要與法有據，法務部門會處理。至於大陸社交網有傳大陸給陳姓士兵送樓，邱國正稱這是認知作戰，大家應思考有沒有可能。