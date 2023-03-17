華企被指去年向俄實體　供應步槍護甲等物資

美國政治新聞網Politico周四（16日）報道，根據國際進出口數據庫Import Genius去年6月至12月數據，指中國包括最少一間國營企業等多間公司，向俄羅斯實體運送約1,000支突擊步槍及其他軍民兩用物資，例如無人機部件和護甲。報道指，這是首次證實有中資企業向俄公司運送軍備。

報道指，隸屬中國政府的國防企業中國兵器工業集團有限公司，在去年6月運送該公司生產CQ-A步槍予俄羅斯國防企業Tekhkrim，貨品標籤為「民用狩獵步槍」。數據亦顯示俄方實體從中國企業，經土耳其運輸接收到12批無人機配件及超過12噸護甲。大疆創新去年11月至12月，也經阿聯酋向俄羅斯一個小型分銷商，運送無人機電池與鏡頭。

俄羅斯去年12月共進口近80噸護甲裝備，包括由土耳其生產及直接運輸的防彈背心，以及由中國新興廣州進出口有限公司出口的護甲。俄羅斯國防產品出口公司（Rosoboronexport）去年也經中國、塞爾維亞和緬甸，進口晶片、熱成影像裝置和燃氣渦輪引擎等部件。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應稱，中方承諾促進和談推動烏克蘭和平，強調沒有製造危機或參與其中，亦無提供武器給衝突的任何一方。目前未知俄軍有否在戰場上使用中方企業提供的步槍，Tekhkrim沒有答覆美媒提問。