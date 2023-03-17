約定月薪2.1萬入職減至4千人民幣　OL報警

浙江杭州一名陳姓女子早前獲一家傳媒公司聘用，對方承諾給予月薪2.1萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元），但實際簽約時底薪卻只有不到五分之一。後來陳女上班數天遭公司辭退，而公司只給她發放1,000多元（約1,150港元），雙方發生爭執，陳女繼而報警。當地人社局周四（16日）表示，注意到有關情況並已介入核查。

陳女周三（15日）在社交網發片稱，本月6日她入職季小白文化傳媒有限公司，上班7天被批評工作態度差，被要求調職減薪。陳女不同意，公司隨即把她開除。她表示，當初收到公司的聘書，月薪訂明是2.1萬元。但到正式入職時，公司給她簽的勞動合約上，卻變成基本月薪4,000元（約4,600港元），其餘按績效支付。陳女又稱，當她向人事部索取其績效資料時，對方一直推諉，不願提供，期間又因她錄影，雙方發生爭執。

陳女表示，她目前的訴求是希望得到半個月的工資賠償，並要求公司公開道歉。涉事公司所在的濱江區人社局周三通報，該局已關注到有關情況並介入核實、協調，如發現存在違反相關法律法規的行為，將跟進查處。據企業訊息查詢平台資料顯示，季小白文化傳媒有限公司於去年10月才成立，經營範圍包括個人互聯網直播服務、網絡設備銷售、廣告製作，以及廣告設計、代理等。該公司大股東為杭州研美利華生物科技有限公司。