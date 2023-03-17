牛羊肉卷主要成分為豬鴨肉　商家：一般吃不出

內媒周三（15日）報道，北京市有民眾近日在超市購物期間，發現一款平價的牛肉卷，每500克原價僅32元（人民幣，下同，約36港元）、會員價則29.9元（約34港元）。惟細看之下才發現，牛肉卷成分佔比最多的竟是豬肉。

報道指，該款牛肉卷產品類型標註為預製調理肉製品，成分依次為豬肉、牛肉、牛脂肪、生活飲用水及食品添加劑等，儘管包裝背面標有「複合調理」字樣，但正面未有「調理肉」等提示。內媒另走訪調查發現，成分內含添加水、食用鹽甚至豬肉和鴨肉等其他肉源的調理肉片及複合肉片情況並不少見，且較純牛肉和純羊肉便宜得多，甚至有網上商店售賣的「肥牛卷」每斤僅16元（約18港元），還有每斤不足10元（約11港元）的調理鴨肉卷，更聲稱鴨肉卷經牛油混合調味，用作紅油火鍋一般吃不出分別。

專家指，產品標稱「牛肉卷」但豬肉佔比最高的行為，涉嫌誤導消費者。業內人士透露，調理牛羊肉片售價低廉，皆因肉源多採用低價進口碎肉邊角料，品質較原切牛羊肉片低，通常銷往工地食堂，肥牛飯、麻辣燙等低端餐飲渠道，商超訂製產品近年也開始增多，以滿足不同購買力的消費需求。除調理肉片外，以鴨肉和狐狸肉等冒充牛羊肉片的案例近年亦時有發生。內媒引述知情人士稱，市面上約七成牛羊肉片於2020年前為含有其他肉源的複合肉片，且部分商家未如實標註產品成分，目前此類產品的市場佔比已降至兩成以下。