前行長挪用逾243萬人民幣　銀行拒還錢給存戶

郵政儲蓄銀行江蘇南京江寧支行（下稱郵儲江寧支行）前行長早年挪用存戶存款243萬多元（人民幣，下同，約277萬港元）被判刑，法院一審裁定銀行需退還存戶存款，但銀行反指存戶將錢存入之後，沒有經常查詢存款情況，因此拒絕還款，並提出上訴。去年5月，南京市中院撤銷一審判決，將案發回重審。受害人李先生一家至今仍無法取回存款。

李先生周四（16日）表示，2008年為幫時任江寧郵政局岔路口支局（後改為郵儲江寧支行）局長時某寧完成任務，李先生一家分別用3個身份證在其銀行存入135萬元（約154萬港元），之後每年都將當年利息連同本金一起再存入銀行。到2018年12月，3本存摺餘額合共243萬多元。後來李先生無法提款，於是報警，才揭發時某寧於過去10年透過製作假的存摺交易流水，先後多次挪用李先生一家存款。江寧法院一審判時某寧有期徒刑2年3個月，並認為李先生等人將錢交由時某寧存入銀行時，有理由相信其與郵儲江寧支行構成儲蓄存款合約關係。

郵儲江寧支行認為一審判決有誤，提出上訴。銀行方面曾在庭上表示，在銀行工作人員實施的犯罪活動中，原告李先生等人在處理自身存款中，沒有盡到審慎注意義務。不過李先生等人認為，銀行員工挪用資金，銀行可以先行賠付後再追償，「不能坑儲戶的錢」。記者周四致電郵儲江寧支行查詢，對方推說此事由南京分行專人負責，但南京分行工作人員拒絕接受採訪。