金門首驗出H9N2禽流感　撲殺4551隻雞

台灣周五（17日）證實在金門一個養雞場，驗出H9N2低病原性禽流感，是當地家禽首次驗出。由於該病毒有人類感染案例，金門防疫所動物防疫人員即日已將涉事養雞場的4,551隻雞撲殺，並完成場區清潔及消毒工作。

台灣農委會於周五下午舉行記者會，動植物防疫檢疫局證實於金門縣金寧鄉一個紅羽土雞場採樣監測，周四（16日）經家畜衞生試驗所驗出H9N2低病原性禽流感。防檢局不敢輕視，優先採取高規格防疫處置，由金門防疫所動物防疫人員於周五在金門縣衞生局人員監督下，到養雞場預防性撲殺全部雞隻，並就地焚燒掩埋，同時人員、裝備及車輛等亦完成消毒。該養雞場方圓1公里共有2處禽場，已由動物防疫人員完成臨床檢查，未有異常情形。

防檢局稱，經畜衞所分析，這次發現的病毒株H9基因片段序列，比對結果序列與2021-2022年中國大陸家禽、環境與人類等H9N2病毒基因相似度為98.9%。當局強調，由於H9N2亞型低病原性禽流感曾在大陸發生禽傳人案例，台農委會已於2015年公告「雞、鴨、鵝及火雞等活體家禽禁止於零售市場展示、陳列及販售」。此外，防檢局在每個屠宰場都有派駐屠宰衞生檢查人員嚴格把關，又提醒消費者要將禽肉及禽蛋煮熟，避免接觸及餵飼野生禽鳥，注意洗手等個人衞生措施，就可避免感染風險。