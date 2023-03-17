華青年老師阿聯酋教武術　冀推廣中國文化

一名在阿聯酋擔任中文教師的中國青年，自2019年開始在當地推廣教學中國傳統武術，不僅在線上舉辦公益太極拳教學活動，還在線下組建公益活動群。該活動群從最初的5個人擴充到了150多人，涵蓋十幾個國家的學員。他周四（16日）表示，希望透過自己的努力，讓更多海外民眾感受傳統武術中蘊含的中國文化和智慧。

劉嘉男在大學時跟隨武術名家，學習鷹爪拳、通背拳、太極劍、武當功夫等傳統武術，2019年前往阿聯酋，成為一名國際中文教師。在教學之餘，他也萌生了推廣中國傳統武術的想法，於是便和同事一起開辦了線上的公益太極拳教學活動，每個周末也會在杜拜開展線下公益活動。

在教學過程中，劉嘉男會根據學員情況，採取不同的教學策略因材施教。在教授零基礎的小孩時，他會以簡單的武術入門動作為主，注重正向反饋；教授年輕學員時，他會根據其自身條件教授具有一定難度的武術動作；教授中老年學員時，他會以養生功法為主，注重講解穴位、經絡等知識。劉嘉男表示，現在有愈來愈多外國人能夠了解到中國文化的內涵，也開始對中國傳統武術產生興趣。