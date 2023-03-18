老婦遭獾咬染瘋狗症亡　全村捕殺犬隻3年禁養

四川省雅安市天全縣樂英鄉周四（16日）傳出有村民狗隻遭濫捕濫殺，引起網民關注。樂英鄉政府工作人員周五（17日）回應內媒查詢時稱，因村裏有人被獾咬後染瘋狗症病亡，根據相關規定，村裏所有狗隻一律捕殺，且3年內禁養狗。捕殺工作從周四開始，村裏至今也貼有相關傳單和公告。

周四晚上，有網民在短片平台連發兩段影片，指「村上的人趁主人沒在家，把兩隻4個月的小狗當場夾死，沒有任何通知」，事發地點位於天全縣樂英鄉愛國村。從網傳閉路電視畫面所見，有人手持鐵夾走入一戶人家的院壩內，將一隻狗夾住再用繩綁上。狗掙扎不久後停下，疑已死去，之後被裝進袋子並帶走。有人質疑捕殺前應通知狗主，但也有網民認為因為有瘋狗症疫情，在一定範圍內捕殺也是負責任的行為。

樂英鄉政府工作人員周五表示，該村一名60多歲老婦疑在家遭帶有瘋狗症病毒的獾咬到，上月身亡。該村村民小組組長也證實，老婦是於去年農曆8月被咬，至今年離世。該組長又指，為了全村近800人的安全，周四開始已捕殺10多隻狗，周五還會繼續。他又稱，至少半個月前，村內已貼了不少宣傳單和相關文件通知這次捕殺行動。