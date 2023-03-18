傳男教師闖宿舍遇穿睡衣女生　大學否認突擊檢查

遼寧某大學近日有學生反映，男老師突擊檢查女生宿舍時，而房內當時有女生僅穿睡衣，事件引起關注。對此，學校工作人員強調，不存在突擊檢查，每次都會提前通知。

遼寧錦州師範高等專科學校有學生周二（14日），一名男老師每天三次突擊檢查女生宿舍，且隨意打開房門。從網傳畫面顯示，一名男老師站在房間門口，質問學生為何亂掛東西。床上當時坐着一名女生，僅穿上睡衣。之後隨行的一名女性提醒「有人錄像」，影片就此結束。發片者質疑，「突然遇到換衣服的應該怎麼辦」。被問安排男老師檢查女生宿舍是否合適，遼寧錦州師範高等專科學校一名工作人員周三（15日）表示，這是學校管理規定，跟合不合適沒關係，又反問記者「我是男教師是不是不能教女學生了」。工作人員指事件是學生「無事生非」和「造謠」。

該校周四（16日）對此事說明稱，事發當日學校宿管檢查組對學生宿舍衞生、內務進行早檢，在該房間檢查約1分鐘後離開。此次檢查為每周一次的常規檢查，檢查組由女宿管和男宿管共同組成，並非網傳影片所述每天三次突擊性檢查，不存在男宿管人員隨意進入女生房間現象。對上述工作人員不當回覆，學校稱已提出批評教育。同日錦州市教育局相關人員表示，關於男老師能不能查女生宿舍問題，教育管理部門無明確規定，「這個都是各學校規定的」。