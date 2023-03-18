患者同時感染2種Omicron亞型毒株　內地首例

中國疾控中心網站周五（17日）在旗下英文刊物刊文，指今年2月14日在重慶醫科大學附屬第三醫院採集並送檢的樣本當中，首次發現有患者同時感染兩種新冠Omicron亞型變種病毒株。研究人員提醒，隨着各變種毒株在一個地區共同傳播的風險不斷增加，對嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2型變種的監測，特別是對免疫缺陷的關鍵人群的監測，變得愈來愈重要。

文章稱，個案患者於去年12月23日開始食慾不振，同月29日出現疲勞、咳嗽，檢測證實確診新冠。今年1月4日，患者發冷和發燒至攝氏38.9度，咳嗽持續，入住中醫醫院但情況未見明顯好轉，並於1月5日出院。患者於1月6日再入住重慶醫科大學附屬第三醫院，當日至2月12日期間8次核酸檢測確診。研究人員分別於1月28日和2月7日從患者身上採集上呼吸道樣本，兩個樣本形成了一個獨立的分支，不同於Omicron亞型毒株BA5.2.48和BF.7.14。分析顯示，兩個樣本都含有BA.5.2.48和BF.7.14的特異性定義位點，換言之患者同時感染上述兩種毒株。

目前在重慶流行的主要嚴重急性呼吸系綜合症病毒2型毒株為BA.5.2.48，佔逾90%；其次為BF.7.14，佔約3.8%。此前，內地沒有關於BA.5.2.48和BF.7.14共同感染的報告，特別是在重慶，後者的感染比例相對較低。