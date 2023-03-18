捷克150人代表團將訪台　冀促成半導體業合作

捷克眾議院議長阿達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）將於本月底率領該國歷來最大的訪台代表團出訪，她周六（18日）對台媒表示，期待此行促成兩地企業、學術和文化交流，並指出新任捷克總統帕維爾是行動派，真的有可能與台灣總統蔡英文見面。

阿達莫娃稱，俄羅斯入侵烏克蘭撼動歐洲，也令中國大陸對台灣的武力威脅受高度關注。現在整個歐盟和西方團結起來支持烏克蘭，同時也向大陸等國家釋放訊號「如果發動侵略，歐盟、北約等西方自由世界將有同樣的反應」。她表示，帕維爾出任總統標誌着新時代的開始，她對捷克未來5年的外交轉變充滿期待。

對於訪台，阿達莫娃期盼促成捷克與台灣的半導體業合作，強調現在的捷克政府自認是台歐關係推手，打算在外交上重返人權、自由和民主，支持分享共同價值的地區。針對北京要求她取消台灣之行，阿達莫娃指捷克與台灣是自然夥伴的關係，沒道理中斷雙方合作。捷克官員表示，這次赴台訪問團包括100名商界人士在內，全團人數達150人，可說是有史以來規模最大。訪問團預計於下周六（25日）抵台，逗留5天，期間阿達莫娃將與蔡英文會面。