團友逛店無購物捱罵　導遊及旅行社遭立案調查

海南省爆出旅行團導遊因遊客購物問題發生爭執，周五（17日）網傳「三亞一導遊疑因遊客未購物大罵遊客」後，三亞和海口兩地旅遊綜合整治部門分別發文，強調會對涉事導遊和相關旅行社依法依規嚴肅處理。

有網民周五稱，早前去三亞旅遊時，導遊帶遊客前往一家賣玉器的商店，有團友立刻走出店舖沒有購物，導遊上旅遊巴後情緒激動，說：「你可以不買，但沒必要立即出來，屁股像插火箭一樣。」導遊還罵旅客佔便宜，白伺候他們幾天。團友反駁「甚麼叫佔便宜？你不要瞧不起人」，導遊再斥「我瞧不起誰了？帶團這麼久，沒見過這樣的客人」，又稱團友不喜歡聽可下車。

事件曝光後，三亞市多個部門高度重視，市旅游市場和環境綜合整治工作領導小組辦公室周五指經調查，涉事旅行團為今年2月23日海南心享樂國際旅行社有限公司（於海口註冊）接待的4日3夜散客團，帶團的是楊姓女導遊，其導遊證掛靠海南新環遊國際旅行社有限公司（同樣於海口註冊）。海口市旅遊綜合整治辦公室周六（18日）亦發通告稱，接到通報後辦公室已調查涉事旅行社和導遊，初步相信網傳情況基本屬實。楊女在帶團過程中存在惡劣態度要求遊客購物行為，目前已立案調查事件，會及時通報結果。