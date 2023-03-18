台今增7825宗本土病例　4月底或把新冠降級改類

台灣的新冠疫情持續趨緩，中央流行疫情指揮周六（18日）公布新增8,026宗確診病例，其中7,825為本土確診，201宗為境外輸入；另新增35宗死亡病例。單日本土個案較前一周減少了619宗，下降7.3%。指揮中心計劃進一步放寛防疫措施，包括在4月10日取消住院及陪病的篩檢，4月中開放公共交通工具免戴口罩，4月底把新冠肺炎降級改類。

世界衞生組織今年1月開會時決定維持把新冠肺炎列作國際突發公共衞生事件。指揮中心發言人羅一鈞周六表示，上述世衞會議每3個月開一次，預計4月底有望解除新冠的國際突發公共衞生事件定性。

台灣下周一（20日）起實施輕症個案免隔離、免通報新制，往常態生活邁進。羅一鈞表示，目前新冠肺炎疫情的Rt值（即一人感染後可感染的人數）約0.9，預計感染情況到清明前仍會呈下降趨勢。指揮中心每周檢討專責病房的開設情況，在疫情穩定的前提之下，4月10日會取消例行的住院、陪病篩檢，改為有症狀再採檢。至於醫療院所的口罩管制，因指揮中心屆時還不會解散，醫療院所的口罩令仍會持續一段時間，但會逐步放寬，目的是保護脆弱族群。