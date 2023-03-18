囚犯買通職員遙控吸金　監獄主任涉貪聲押

自稱「台灣巴菲特」的億圓富投資控股集團總裁周瑞慶因涉非法吸金逾41億元新台幣（約10.5億港元），去年判處有期徒刑14年，正在高雄第二監獄服刑。近日傳出有監獄職員被買通，助周瑞慶遙控吸金集團要員另起爐灶。高雄橋頭地檢署連周五（17日）到周瑞慶的監房等多處地點搜查，周六（18日）以貪污罪向法院聲請羈押高雄第二監獄吳姓主任管理員，以及周瑞慶的駱姓秘書。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會日前爆料，去年協會接獲檢舉指周瑞慶早前在羈押期間，涉嫌透過高雄二監的職員多次從獄中傳遞信件、錄音筆，指示吸金集團寄送現金、生活用品、會客菜等物品，情況持續至少1年。協會亦掌握，周瑞慶於去年2月至4月間直接透過監獄職員轉交的信件，顯示他在獄中仍然遙控吸金集團的要員，信中多次提到「我現在裏面要打通關」等。

檢調人員周五持搜索票前往高雄二監等6處地點搜查，同步傳喚吳姓主任管理員、周瑞慶、周的駱姓秘書及另外2名友人。檢方查出，吳某涉嫌收受駱姓秘書所交付的頭盔、手機及現金等賄賂，認為吳某涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄罪，駱姓秘書涉犯貪污治罪條例的違背職務行賄罪。因兩人嫌疑重大，且有毀滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，檢方向法院聲請羈押。