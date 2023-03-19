男童染甲流重症亡　母質疑醫院診治不及時

內地多地近期甲型流感高發，四川省成都市一名母親上周六（18日）表示，2歲兒子近期因感染甲流重症離世。她質疑兒子入院後，醫院未及時驗出他是感染甲流，致延誤病情和治療；醫院則強調診治合規。

張女士的兒子多多（化名）於2月24日因高燒抽搐，送到四川大學華西第二醫院錦江院區。多多的哥哥曾患甲流，入院後醫院替多多做過一次甲流檢測，結果顯示無感染。住院期間，多多一直服用退燒藥，但未見效。同月26日，多多因血氧飽和度下降、面鉗發紫轉入兒童深切治療病房，確診為甲流危重症，並雨達病危通知書。醫生當時稱，多多存活的機率只有10%。治療2日後，多多病逝，張女士認為醫院最初替兒子檢測後已排除他感染甲流，無按甲流情況治療，可能存在診治不及時、偽造病歷等行為。

醫院於3月9日回覆張女士的投訴時指，該院診療行為符合法律法規、診療常規及醫療護理操程，充分尊重患方的知情選擇權，履行告知義務。醫院又稱，多多去世是因其所患甲型流感（危重型）病情惡化，在短期內出現多器官功能衰竭，無法逆轉所致。內媒上周五（17日）報道，四川省衞健委已指派省衞生健康綜合行政執法總隊調查事件，將向省衞健委通報結果，再向張女士發出書面報告。