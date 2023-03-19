官方擬立法　嚴禁電競酒店接待未成年人

內地電競酒店大行其道，吸引年輕人入住，卻引發各種亂象，引起各界關注。文化和旅遊部等部門上周五（17日）正公開徵求意見，擬規定嚴禁電競酒店違規接待未成年人。

文旅部、公安部、國務院未成年人保護工作領導小組辦公室，研究起草關於加強電競酒店未成年人保護工作的通知（徵求意見稿）。內容提到，電競酒店是指通過設置電競房向消費者提供電子競技娛樂服務的新型住宿業態，包括所有客房均為電競房的專業電競酒店和利用部分客房開設電競房區域的非專業電競酒店。專業電競酒店和非專業電競酒店的電競房區域，容易產生未成年人沉迷網絡等問題，屬於不適宜未成年人活動的場所。電競酒店經營者不得允許未成年人進入專業電競酒店和非專業電競酒店的電競房區域。

此外，電競酒店應設置未成年人禁入標誌，電競酒店經營者應當在消費者預定、入住等環節中，明確告知其電競房區域不接待未成年人。電子商務平台經營者應當核驗電競酒店提示訊息，不得允許持未成年人身份證預定電競房。上述意見反饋日期截至今年3月24日。現有法規禁止網吧接納未成年人進入營業場所，惟電競酒店界線模糊，導致監管困難。