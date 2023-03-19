去年平均每晚睡7.4小時　國人睡眠質素有所改善

中國睡眠研究會上周五（17日）在北京發表的《中國睡眠研究報告2023》顯示，去年中國民眾每晚平均睡眠時間為7.4小時，整體睡眠狀況有所改善。

報告基於2022年中國社會心態調查數據庫，由中國社科院社會學研究社會心理學研究中心於去年7月至11月進行，研究分析2022年民眾的睡眠狀況。報告指出，去年47.55%民眾每晚平均睡眠時長不足8小時，16.79%的民眾每晚平均睡眠時長不足7小時，自評睡眠質素為尚好或非常好的受訪者有89.6%。報告構建了中國睡眠指數來分析民眾的睡眠狀況，主要從睡眠質素、睡眠環境以及睡眠信念和行為測量。報告顯示，去年中國居民的睡眠指數得分為67.77分（100分滿分），較前年增加2.99分。

報告認為，中國居民的睡眠狀況仍然存在很多問題，例如早睡的人睡得更早了，而晚睡的人睡得更晚了，工作和睡眠之間的界限更加模糊，加劇了人與人之間在睡覺時間、睡眠時長以及睡眠素質上的差異，從而導致睡眠和健康不平等。如何在保證經濟發展的同時，持續改善居民的睡眠質素，促進經濟發展與睡眠之間的良性互動，將是未來需要思考和重視的議題。