導遊大罵遊客無購物　遭吊銷證件罰5萬人民幣

海南省爆出旅行團導遊因遊客未購物大罵對方，三亞和海口兩地旅遊綜合整治部門隨後介入調查。海口市旅遊綜合整治辦公室上周六（18日）通報稱，經調查事件屬實，執法部門已對涉事楊姓導遊頂格罰款5萬元（人民幣，下同，約5.8萬港元），並吊銷導遊證等。

海口市相關部門上周五（17日）接獲相關舉報，發現楊女因遊客未購物惡劣態度對待遊客，雙方發生爭執。當局認為，楊女的行為違法違規，其行為造成惡劣社會影響，且情節極其嚴重，目前已責成旅行社和楊女向遊客賠禮道歉。通報顯示，當局對涉事旅行社作出責令改正，沒收違法所得1,200元（約1,383港元），及罰款30萬元（約35萬港元）；將旅行社和楊女納入旅遊經營服務不良訊息，並在海口旅遊文化誠信網公示，全行業通報。

當局強調繼續強化旅遊市場的監管力度，完善綜合治理體制，提高市場監管效能，規範旅遊市場經營秩序，營造誠信和諧放心的旅遊環境。相關部門另要求倡導旅遊企業誠信經營，強化行業自律，加強自我監督，壓實旅行社質量主體責任，嚴格執行質量標準和服務規範，提高旅遊從業人員的綜合素質。