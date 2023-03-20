內地流感本月中進入高峰期　多省現拐點

內地仍處於流感高發季，中國疾控中心病毒病所國家流感中心周一（20日）表示，此次流感活動水平在上月初開始升高，同月底後上升趨勢明顯，到本月中旬已進入高峰期。雖然目前整體仍處高位，但官方監測到有多省的流感活動高峰已出現拐點，開始下降。

國家流感中心主任王大燕表示，今年較往年約晚兩個月進入流感流行季，本次流行的流感病毒以甲型H1N1亞型流感病毒為主，其次為甲型H3N2亞型流感病毒。對於遲了進入流行季，原因之一是去年12月至今年1月新冠病毒在流行，防控新冠的措施令流感等其他呼吸道病毒流行受到一定程度壓制。此外，公眾普遍降低了對流感的防控意識，流感疫苗接種率較低，今年初對新冠實行「乙類乙管」後，社會活動常態化令流感活動造成內地春季流感高峰。

王大燕指出，季節性流感並非只在秋冬季、冬春季流行，內地南方省份在夏季往往也會出現一個夏季流感高峰，一般在6至7月期間達峰。感染年齡層方面，去年12月的新冠疫情期間成年組佔比最高，而流感流行高峰期15歲以下年齡組的病例數顯著高於其他年齡組，流感造成的聚集性疫情主要分布在學校和幼託機構。