內地海關去年偵辦逾4500宗走私案　清理積壓危險品

國務院新聞辦公室周一（20日）舉行發布會，公布去年海關稅收入庫2.28萬億元（人民幣，下同，約2.6萬億港元），增長13.6%；檢出5.5萬宗新冠確診境外輸入病例，佔3年口岸累計檢出總數的67%。當局嚴厲打擊走私，立案偵辦逾4,500宗走私案，案值1,200多億元（約1,390億港元）；清理逾2,400批因疫情積壓在口岸的危險品，查出1,600多批偽瞞報。

海關總署署長俞建華表示，海關總署的監管職責需防範新冠、非洲豬瘟疫情疫病；攔截紅火蟻、沙漠蝗等外來物種；檢驗鐵礦石、危險化學品；打擊洋垃圾、毒品走私或郵包內的「問題地圖」等。全國海關去年截獲58萬種次有害生物，監管5.9億噸進出口危化品，退運、銷毀2,900批不合格食品、化妝品，查獲120萬件各類違禁品及2.8噸毒品。被問及貨櫃空箱數量增加，俞建華指這反映國際市場看好中國的出口能力。

在大灣區促進要素流動方面，俞建華表示，海關近年加快海關監管制度創新，先後出台54條措施，大力支持橫琴、前海、南沙重大合作平台建設；並加強粵港澳三地海關監管互認，優化簡易通關模式。在維護貿易安全方面，海關重點加強風險分析、協同配合，探索推動大灣區風險一體化防控。海關下一步將與有關方面密切合作，加強平台建設、促通關便利和強化執法合作。