東航空難客機解體　殘骸取證難度大增

中國民航局周一（20日）通報去年3月21日中國東方航空雲南有限公司MU5735客機事故調查進展，當中提到這宗事故「非常複雜、極為罕見」，令這宗一年前發生的空難再受公眾關注。內地民航專家指，涉事客機高速墮地後幾乎完全解體，殘骸瑣碎、分布較散，極大增加現場搜尋勘查和殘骸取證工作的難度。

中航技進出口有限責任公司客戶服務部訓練與飛安辦主任高俊表示，今次事故與以往事故存在很大差異，調查組需要辨識所有尋獲的客機殘骸，對重要殘骸進行詳細檢查和實驗分析，以確定失效機理和最後階段的工作狀態，為後續調查分析提供證據，這些工作都是非常複雜專業。此外，通報提及對客機適航維修等情況的調查工作量很大，需要調查客機全生命周期的適航維修情況，可能涉及成千上萬份資料，將耗費大量人力和時間，反映調查工作的技術複雜性。

周二（21日）是空難發生一周年，外界關注當局何時發表最終調查報告。南京航空航天大學民航學院副院長邵荃表示，由於調查面臨的技術複雜性和不確定性，並需要反覆論證很多技術疑點、難點，有些關鍵結論更要得到工程實驗的驗證支撐，所以大型運輸航空事故調查的周期往往超過一年；在過去30年全球民航發生的千多宗商業航空事故中，在一年內發表最終調查報告的僅佔25%。

涉事航班由波音737-800客機執飛，事發當天下午1時16分從雲南省昆明長水機場前往廣東省廣州白雲機場，但64分鐘後偏離巡航高度8,900米快速下降，並在廣西自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近墜毀，機上123名旅客及9名機組成員全部遇難。