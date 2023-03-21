華關注朝鮮半島局勢加劇　促美停止製造緊張

中國常駐聯合國副代表耿爽周一（20日）在安理會朝鮮半島核問題會議上表示，當前朝鮮半島緊張局勢加劇，對立對抗上升，中方對此表示關切。他指出，注意到北韓日前的發射活動，也注意到有國家近期在上述地區持續進行軍事活動；當務之急是各方均保持冷靜克制，避免交替示強，防止局勢進一步升級甚至失控。

耿爽稱，半島形勢發展至此，事出有因。朝方曾於2018年作出以棄核換安全的積極舉措，但美方未作出善意回應。今年以來，美國等繼續在半島及周邊舉行空前規模的聯合軍演，他指這種威懾施壓做法嚴重加劇了朝方的不安全感，導致矛盾激化。耿爽批評，美方一邊表示尋求與朝方對話，卻一邊在半島製造緊張，這種作法既危險又虛偽。他呼籲美方應展現誠意，採取主動，提出現實可行的方案，正面回應朝方合理關切。

耿爽批評，美國一面打着防擴散的旗號要求朝鮮棄核，一面卻向無核武器國家轉讓數以噸計的武器級濃縮鈾，是典型的雙重標準。他又指，美國、英國與澳洲開展的核潛艇合作破壞國際核不擴散體系，刺激軍備競賽，危及地區和平安全，也不利於國際社會說服朝方放棄核武計劃、推進半島無核化進程。