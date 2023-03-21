內地「天網2023」啟動　一體構建追逃防逃追贓

內地執法人員在以往的天網行動中將外逃人員押解回國。

內地近年持續開展國際追逃追贓行動，中央反腐敗協調小組國際追逃追贓和跨境腐敗治理工作辦公室周一（20日）開會，研究部署今年工作，正式啟動「天網2023」行動，將推動一體構建追逃防逃追贓機制。

會議指出，去年在中央反腐敗協調小組直接指揮下，辦公室各成員單位和各省區市持續保持追逃追贓高壓態勢，不斷深化跨境腐敗治理，各項工作取得新的進展和成效。今年，國家監委牽頭開展職務犯罪國際追逃追贓專項行動，公安部開展「獵狐」專項行動，中國人民銀行會同公安部開展預防、打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉移贓款專項行動，最高人民法院會同最高人民檢察院開展疑犯、被告逃匿、死亡案件追贓專項行動，中央組織部會同公安部等開展違規辦理和持有證件專項治理等工作。

此外，今年中央追逃和跨境辦將統籌打擊反腐敗的國際國內兩個戰場，從維護國家安全和國家利益高度深化反腐敗國際合作，深入推進追逃追贓和跨境腐敗治理高質量發展。自2012年起至今，「天網行動」共追回10,668名外逃人員，追回贓款447.9億元人民幣（約517.6億港元），新增外逃腐敗分子數量大幅下降。截至目前「百名紅通人員」已有61人歸案。