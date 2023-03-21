緬甸歹徒持槍闖華人商店　一度綁走女店員

緬甸一家由華人開設的商店近日遭匪徒持槍闖入，一名女店員遭擄走，事件引起關注。內媒周一（20日）報道，被綁走女店員是店主的緬甸籍小姨，事發後約1小時已獲釋，沒有交贖金。至於綁匪身份至今不明。

案發於上周四（16日）晚，涉事商店位於緬甸大其力市阿卡街附近，店名為「中國超市」，主要售賣中國品牌的食品、飲料等。從現場畫面所見，該女店員被綁走時，用中文大喊「我有兩個小孩」。店主趙先生表示，其妻子是緬甸人，小姨平時幫忙看店。事發後，當地部隊、警方等工作人員一同趕到現場。趙先生推測，或因小姨是緬甸人，加上綁匪知道她沒錢，於是把她釋放。商店周一已恢復正常營業，趙先生透露，類似的綁架事件在當地時有發生。

大其力地區大華會館負責人廖先生向內媒證實女店員已獲釋，稱這已是阿卡街本月發生的第二宗綁架事件。他時常勸告華人朋友，在社交平台上低調發言，「不要炫耀自己賺很多錢」。另對網民質疑店員說漢語一事，廖先生解釋，女店員來自緬甸撣邦大勐宜（又稱大勐穩）地區，當地初中常設中文課程，漢語教材由內地提供，因此當地不少緬甸人都會說漢語。