習近平與普京再次會談　簽聯合聲明

應俄羅斯總統普京邀請，中國國家主席習近平周二（21日）在克里姆林宮與對方舉行小範圍會談，討論一系列問題，包括深化雙邊關係、經濟領域合作、國際局勢及烏克蘭危機等。習近平稱，中俄關係一直保持蓬勃穩定發展勢頭，雙方合作領域不斷擴大。雙方其後簽署《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》及《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》聯合聲明。

在會談開始時，普京說：「當前國際問題及我們的雙邊關係，都已經討論過了。」在商貿問題上，普京稱俄羅斯願意支持中國企業取代離俄企業，而俄企無論是按合約規定抑或其他方面，均有能力滿足中國能源需求，又指應進一步鼓勵俄中兩國以本國貨幣相互結算，也期待俄羅斯出口中國市場食品能夠錄得增長。他亦同時提及，俄中可透過結合自身潛力，成為人工智能（AI）及資訊發展領域的世界領導者。

習近平稱，中俄政治互信，利益交流，民心相通，不斷深化經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進。他指雙方要加強溝通及密切協作，推動兩國務實合作，得到更大發展。小範圍會談結束後，雙方開始大範圍會談，以及出席文件簽署儀式，還會發表聯合聲明。普京最後會設國宴招待習近平。