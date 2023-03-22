男童手術後變腦癱　父親着草留母相伴

廣西自治區桂林市一名男童因腺樣體肥大，而在桂林醫學院第二附屬醫院接受切除手術，詎料他在手術後患上混合型腦癱。當地衞健委罰醫院賠償4萬元人民幣（約4.5萬港元）。內媒周二（21日）報道，家屬不滿裁決，經法院向醫院提民事訴訟，臨桂區人民法院將於下月27日首次開庭質證。

事發於去年7月9日，羅女士發現兒子小源（化名）鼻音重，於是帶他到醫院耳鼻喉科就診，醫生建議手術。小源在7月12日接受手術，過程中他突然出現心率驟降，醫院予以止血、鎮靜等治療並將他轉入兒科普通病房。半小時後，他的嘴和鼻子噴出大量鮮血。家屬認為醫院無繼續治療條件，要求轉院被拒，院方只願意辦理出院手術。待情況穩定後，家屬在7月18日將他轉送到南溪山醫院接受治療，直至今年1月14日才出院。診斷書顯示小源同時患上缺血缺氧性腦病後遺症、症狀性癲癇。

疑因不堪壓力，小源的父親離開家庭，並向羅女士發訊息稱「净身出戶」，丈夫的家人亦斷絕與羅女士的聯絡，羅女士已向法院起訴離婚。至於小源的醫療事故，院方堅稱過程符合醫療護理規範，若有不滿意可向衞生部門提出申訴。羅女士曾要求醫院保留醫療過程的錄像，但醫院稱錄像每個月都會自動覆蓋為由而無法提供。為解決醫患糾紛，當地法院已於本月10日立案處理。