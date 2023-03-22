德部長訪台見證簽科技合作協議　華提嚴正抗議

德國聯邦教育及研究部部長史塔克-瓦特辛格周二（21日）起訪問台灣2天，是26年來首名訪台的德國部長級官員，見證台德雙邊共同簽署科學及技術合作協議。中國駐德大使館回應指，中方堅決反對德方有關人員惡劣行徑，已在北京和柏林向德方提出嚴正抗議、表達強烈不滿。

台灣數位部長唐鳳周二接見率團來訪的史塔克-瓦特辛格，雙方探討未來台德間數碼合作的議題，廣泛討論公益創新、全民資安意識等議題，期許未來能有更多合作。駐德國台北代表處代表謝志偉與德國在台協會處長許佑格當日共同簽署科學及技術合作協議，史塔克-瓦特辛格、台國科會主委吳政忠與多名德媒記者、台方官員共同見證。該協議聚焦在人工智能、半導體、鋰電池及綠色能源氫能，除科研合作外，也重視人才培育，包含提供德國年輕人中文及中華文化教育等。

中國駐德大使館回應時強調，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中方核心利益中的核心。中方敦促德方恪守一個中國原則，立即停止與「台獨」分裂勢力勾連互動，立即停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，立即停止借台灣問題干涉中國內政。中方將採取必要措施，堅定捍衞國家主權和領土完整。