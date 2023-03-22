內地每日逾4000人感染　專家：新冠沒有消失

中國疾控中心最新發布的全國新冠病毒感染情況顯示，自本月3日以來，內地新冠病毒核酸檢測感染數呈波動下降趨勢，每日報告受感染數目維持在4,000人以上。國家衞健委全國新冠病毒專家組成員、北京大學公共衞生學院流行病學與衞生統計學系研究員劉珏表示，新冠沒有消失，只是處於低水平流行狀態。

內媒周三（22日）報道，上海、北京、山東、安徽等地網民近日在社交平台發文稱再次感染新冠。家住河南鄭州的陳雪（化名）今年1月曾感染新冠，近日因為家人首次感染，6、7天後自己跟着出現症狀並再次感染。陳雪認為這說明自己還是有一些抵抗力，感染可能是因為接觸病毒太多。

南方醫科大學公共衞生學院生物安全研究中心主任趙衞受訪時表示，從群體水平看，疫情大暴發後6個月內一般不會再次暴發，除非新冠病毒發生大的變異；從個體看，不能完全排除二次感染的可能性，尤其是一些免疫力較弱或免疫反應不持久的人群。如果一次性進入體內的病毒量大，也會更容易發生二次感染。趙衞提醒，考慮到目前疊加流感的形勢，建議市民繼續保持在密閉場所戴口罩和保持良好個人衞生習慣。