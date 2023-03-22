情侶全裸開窗簾看風景　驚見窗外工人抹玻璃

浙江省杭州市一名徐姓男子近日與女友入住當地一間酒店，早上起床後兩人未穿衣服拉開窗簾，打算欣賞窗外景色，誰知窗外竟有人在抹玻璃，令徐先生感到私隱被侵犯。酒店對此表示抱歉，但強調房間內已放了提示。徐先生目前要求酒店道歉並賠償其精神損失。

徐先生稱，本月6日他與女友入住杭州康萊德酒店41樓1,649元人民幣（約1,880港元）一晚的江景房，翌日早上拉開窗簾發現窗外有人在抹玻璃，而此時兩人都身無寸縷。徐先生本來當天便退房，但酒店叫他們再住兩天等處理消息。但隨後兩天，說好的酒店高層沒出現，房租卻照付，令徐先生頓感冤枉。他之後提出兩點訴求，一是酒店書面道歉，二是退回房間費用並賠償精神損失。

酒店公關部鍾女士回覆指，清洗玻璃外牆由物業公司統一安排，時間會受天氣等因素調整，沒有固定，故酒店只能在房間放置提示，並在房卡放紙條告知客人。酒店服務中心員工周一（20日）稱，之前沒發生過類似情況，但近日已沒安排員工抹玻璃。有律師認為，酒店定期抹窗是必要且合理，而酒店房間設有窗簾，也放置了提示，已盡提醒住客的義務，因此酒店並未侵犯顧客的私隱權，顧客不能因此索償。