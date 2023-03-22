北京去年人口減少4.3萬　2003年來首跌

北京市統計局、國家統計局北京調查總隊周二（21日）發布《北京市2022年國民經濟和社會發展統計公報》。數據顯示，去年末北京全市常住人口只有2,184.3萬人，比前年末減少4.3萬人。當地人口自然增長進入負數，是2003年以來首見。

統計數據顯示，北京城鎮人口有1,912.8萬人，佔常住人口的87.6%；常住外來人口有825.1萬人，佔常住人口的37.8%。常住人口出生率為5.67‰，死亡率為5.72‰，自然增長率為-0.05‰。全年城鎮新增就業26萬人，城鎮調查失業率均值為4.7%，運行在年度調控目標內。報道指，北京人口下降符合全國趨勢，去年中國人口出現60年來首次負增長，受到生活成本上升拖累，特別是北京等大城市經濟增長疲弱，民眾對成立家庭的想法有變。

有澳洲專家指出，這些數字在意料之中，由於北京的生活和教育成本以及教育水平很高，永久居民的出生率低亦屬正常。除北京外，已有近20個省市區公布去年人口數據。河北、山東、河南、湖南、遼寧等地的常住人口總量下滑，其中遼寧省去年末常住人口有4,197萬人，減少32.4萬人，降幅最大。