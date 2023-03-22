美前國安顧問獲蔡英文授勳　稱美無意改台現狀

美國前國家安全顧問奧布賴恩（Robert O'Brien）周一（20日）晚率團抵台，展開5天的訪問行程。台灣總統蔡英文周二（21日）在總統府向他頒授「特種大綬景星勳章」。奧布賴恩致詞時表示，白宮國家安全委員會正尋求提升台美關係，很高興台灣投注愈來愈多資源在國防安全上，但強調美國無意改變台灣現狀。中國大陸外交部發言人汪文斌周三（22日）批評民進黨當局給「毀台計劃」的人授勳。

奧布賴恩表示，好的國防能力可以阻嚇侵略，他很高興看到台灣投注愈來愈多資源在國防安全上，這將使台灣成為「豪豬」，變得更強壯、更安全。他提到，美國已通過180億美元（約1,404億港元）對台軍售計劃，希望現在即可交付這些武器。蔡英文則感謝美國對台安全議題的關注，強調面對威權主義擴張，民主夥伴應更團結，攜手捍衞區域和平穩定。台灣副總統賴清德周一亦與奧布賴恩會晤，強調政府團隊會站穩蔡英文的4個堅持，全力拚經濟、護民主、強防衞、保和平，期盼台灣持續獲得美國與國際社會支持。

汪文斌周三在記者會上表示，奧布賴恩曾聲稱，美國寧可摧毀包括台積電在內的台灣半導體工廠，也不會讓這些工廠落到大陸手中；而台灣民進黨當局給這些鼓吹「毀台計劃」的人授勳，表明他們嘴上說的「愛台」是假，「賣台」才是真。