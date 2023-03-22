扭轉白字戲失傳危機　傳承人無償教孩子唱戲

白字戲是中國國家級非物質文化遺產，有從藝多年的傳承人決心要將技藝推廣出去。內媒周三（22日）報道，廣東省汕尾市一名男子6年間免費教導當地逾600名孩子唱白字戲，更藉網上直播形式宣傳，希望能把這項藝術推至更遠。

吳佩錦是海豐縣白字戲藝術中心國家級傳承人，至今從藝34年。他介紹白字戲大概擁有600年歷史，為首批國家級非遺項目，全國目前僅得一個專業劇團，包括他在內現有60名成員。他指現在大部分年輕人不願意從事此行業，導致白字戲瀕臨失傳。

為扭轉局勢，吳佩錦從2017年開始到當地10間中小學創立興趣班，免費教唱白字戲，其學生年齡最小的只有4至5歲，他冀望能從中挖掘到對此項藝術感興趣且具天賦的年輕人。他表示許多孩子從小便說普通話，而白字戲是用當地方言傳唱，因此在傳承白字戲的同時，還希望孩子長大後仍記得家鄉方言。

此外，吳佩錦從2020年開始通過網上直播推廣白字戲，不少網民聽後表示驚嘆，稱讚曲調優美。劇團中有2至3名年輕演員在直播期間，得到網民打賞，對他們而言是極大的鼓勵。吳佩錦稱只要能把白字戲推廣得更遠，便覺得付出是有價值的。