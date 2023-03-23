低價租車再逼買保險　6人涉敲詐勒索被拘

海南省三亞市周三（22日）召開旅遊市場綜合整治新聞發布會，市公安局天涯分局副局長黃澤針對近期「三亞租車被坑」的調查結果進行通報，目前已對涉案的6名犯罪嫌疑人執行刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

調查指，梁姓男子通過網絡租車平台，在海南貝殼汽車租賃有限公司以1,230元（人民幣，下同，約1,400港元）一日的價格租賃名貴房車，其後在取車時被工作人員不斷誘導，要挾再以1,500元（約1,708港元）每日的價格購買「車損保險」。梁男其後又在同一平台租借名貴跑車，另一汽車租賃公司海南威捌同樣要求購買車損保險，但他未有答應，在還車時對方稱車身有刮痕，索要4,040元（約4,601港元）賠償。梁男出示汽車並未駕駛過的影片後，對方隨即放棄索償。

警方上周四（16日）開始立案開展偵查工作，查明兩間涉事公司在租車平台發布低價出租車輛資訊吸引遊客，在接到業務後從其他汽車租賃公司租賃指定車輛派送遊客，並誘導遊客購買所謂保險獲利；若對方拒絕購買，則會在送車和還車時製造刮痕藉此敲詐勒索。目前兩間公司的6人因涉嫌敲詐勒索罪而被刑拘。