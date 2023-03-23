台今增97宗本土新冠　醫生憂大黑數時代來臨

台灣周四（23日）公布新增97宗本土確診中、重症新冠病例，無境外輸入個案，再多40人疫歿。當地自周一（20日）起新冠輕症免隔離、免通報，本土確診病例驟降，有胸腔科醫生卻稱是「大黑數時代」來臨。該醫生又指出，不少慢性病患者擔心現在到醫院看診容易受感染。

流行疫情指揮中心發言人羅一鈞周四稱，當日死亡個案數目主要反映上月到本月中旬的疫情。新制周一實施後，平均每日新增109宗中重症。過去一周，平均每日34宗死亡病例，亦低於前一周平均41宗。指揮中心指揮官王必勝指出，未來將持續監測疫情變化。另基於目前疫情正在回落，指揮中心決定取消對感染率低於0.5%的身障機構、兒少安置機構和兒少團體家庭的每周快測要求，自下周一（27日）起，當有新症出現才需要快測。

台北市聯合醫院陽明院區胸腔內科主診醫生蘇一峰在Facebook分享目前看診狀況時指出，門診慢性病、癌症患者抱怨，現在到醫院就醫好可怕，因為現在很多確診者都可就醫，質疑為何政府關閉輕症確診者網上看診，慢性病患者若被感染，很容易變成重症。他提到，門診接診3名有感冒症狀的患者，沒有一個主動提到感染新冠。患者中2人是從境外返台，4、5天前快測受感染；另一名患者的家人確診正住院隔離，而該患者的X光也顯示明顯的肺炎症狀。