惡煞闖入廠房鬧事打傷6人　警方刑拘8人

山東省濱州鄒平市日前發生毆鬥事件，網傳影片顯示，數十名戴頭盔的人手持棍棒、身穿同款熒光背心，在一處廠房與多人激烈打鬥，期間一名男子頭部遭棍擊中，倒地不起。鄒平市公安局周四（23日）通報，事件因產權歸屬問題引起，警方已對8人採取刑事強制措施。

事件於上周六（18日）發生在鄒平市好生街道蒙四村一處廠房附近。衝突一方負責人周先生周三（22日）對內媒稱，起因是對方租了他的廠房，簽約5年，但連續2年沒交租，已積欠110萬元人民幣（約128萬港元）。周先生於是訴諸司法程序，並提前收回廠房，惟過程中與對方發生衝突。片中被打倒在地上的是周先生公司一名員工，當時對方數十人爬牆進入廠房見人就打，又將職員趕出廠房。周先生稱，對方是有備而來，當日他公司多人受傷，目前6人仍留院治療，對方亦有一人受傷。

鄒平市公安局周四發出警情通報，指上周六上午11時許，該局接獲報警稱，在好生街道一處廠房內有人鬧事。該局立即派員到場處理，及時救助傷者，將打人者控制，同時收集證據。經查，涉事雙方因廠房權屬問題發生衝突，事件中6人受傷。案件正在進一步偵辦。