前黑龍江首富拒還款　法院懸賞1.1億人民幣追債

北京市第二中級人民法院周四（23日）公布，在執行共青城磐暉投資管理合夥企業申請執行前龍江首富朱吉滿、白莉惠夫婦一案中，被執行人拒不履行生效法律文書確定的義務，現依據申請執行人的懸賞申請，按照民事訴訟法規定發布懸賞公告，如果執行金額全部到位，懸賞金額最高可達1.1億元（人民幣，下同，約1.3億港元）。

公告顯示，案件執行標的金額為11.12億元（約12.93億港元）及遲延履行期間的債務利息。北京二中院表示，舉報人提供可供執行財產線索並經查證屬實，將按照執行到位金額的10%予以獎勵，懸賞日期自公告發布之日起計一年。

有關朱吉滿和白莉惠的背景，「胡潤百富榜」信息顯示朱吉滿和白莉惠夫婦曾多次上榜，最後一次是2017年以105億元（約122億港元）的財富位列榜上349位，成為當年黑龍江首富。二人曾是上市公司譽衡藥業的實際控制人，有「東北藥王」之稱。自2010年以來，譽衡藥業先後斥資129億元（約150億港元）進行併購重組。2022年底，作為譽衡藥業的第一大股東、由朱、白二人控制的譽衡集團被黑龍江哈爾濱中院宣告破產。中國執行信息公開網，朱吉滿名下的執行信息多達40條，又多次成為失信被執行人。