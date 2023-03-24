遭圍毆威脅跪地求饒　女學生耳膜穿破眼插異物

海南省臨高縣一名13歲女生近日疑遭遇校園欺凌，被多名女同學毆打，捱打女生曾跪在地上向施暴者說「對不起」，她最終全身傷痕纍纍、耳膜穿孔等。臨高縣公安局加來派出所周三（22日）證實事件，指仍在調查案件，不便透露詳情。

網傳影片顯示，多名女生手腳並用毆打受害女生，把她推入河中。受害者頭髮凌亂，上身可見傷痕，情況嚴重，有人用手機拍攝影片時更說：「不要用棍子打。」內媒報道，受害者左耳鼓膜穿破，眼睛有異物插入，造成視力下降，是不可逆轉的損傷，目前需留院治療。

受害女生的舅母劉女士表示，女生在海南臨高思源實驗學校讀初中一年級，事發於本月13日下午，她和同校學生一同出校，期間有多名陌生女孩以「看她不順眼」為由多次毆打她，限制其行動自由。打人者又恐嚇，若女生逃跑報警，就毆打她的父母。女生於上周六（18日）自行逃脫後跑回家，因擔心遭對方報復，只向父母說「不小心摔倒」，家屬同日報案。受害女生的父親殘障，母親是聾啞人士，在學校門口推車擺攤賣零食維生，生活拮据。

海南省臨高縣教育局教育督導室工作人員稱，教育局對此事予以關注並展開調查，已督促學校和監護人共同加強管理，校方已探望受害學生，關心其身體狀況與心理狀態，公安部門嘗試協調雙方家屬處理後續事宜。