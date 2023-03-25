內地正式進入汛期　料今年珠江流域汛情偏重

國家水利部水旱災害防禦司周五（24日）宣布內地進入汛期。水利部自當日起24小時防汛值班值守，有關流域管理機構、地方水利部門按照相關規定進入防汛工作狀態。據預測，今年汛期區域性、階段性旱澇重於常年，極端水旱災害事件多發，珠江流域汛情偏嚴重。

水利部水旱災害防禦司指出，周二（21日）至周五，南方出現強降雨過程，連續3日累積雨量50毫米以上雨區覆蓋面積達37.1萬平方公里。依據水利部的入汛標準，內地周五正式進入汛期，較多年平均入汛日期（4月1日）早8天。根據預測，今年黃河中下游、海河流域、松遼流域、珠江流域等汛情偏重，江淮、江南等地可能發生階段性乾旱。水利部周五召開防汛會商會，要求各地水利部門強化預報、預警、預演、預案措施，確保民眾生命財產安全。

內媒同日從水利部珠江水利委員會獲悉，近日珠江委已先後派出3個檢查組對百色水利樞紐、大藤峽水利樞紐和響水水電站開展水利設施汛前檢查工作，督促管理單位有效落實度汛安全責任，建立隱患問題台帳，落實整改管控措施，持續做好日常巡視巡查，做到早發現、早報告、早處置。