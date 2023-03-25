五部門聯合通知　禁止中小學辦校外培訓機構

內地教育部等五部門近日聯合印發《校外培訓機構財務管理暫行辦法》（下稱辦法）的通知，要求全面規範校外培訓機構財務管理活動。辦法提出，上市公司不得舉辦或參與舉辦面向義務教育階段學生的學科類培訓機構，中小學校不得舉辦或參與舉辦校外培訓機構。

辦法指出，根據國家有關財經法律法規，總結前一階段校外培訓治理工作實踐探索，主要從財務管理體制、資金籌集、資金營運、資產和負債管理、收益分配、財務清算、財務監督等方面作出規定，目的是為有效防控經濟活動風險，提升行業治理能力和治理水平，保障學生、家長、從業人員等利益相關方的合法權益。

辦法強調要建立健全校外培訓機構黨組織參與財務重大決策和監督的管理制度，要按照國家統一的會計制度進行會計核算。對於校外培訓機構財務活動，包括資金籌集、資金營運、資產和負債管理、資產和負債管理以及財務清算，辦法亦提出全面規範要求。此外，辦法強調校外培訓機構要按規定編制財務會計報告，明確了地方各級教育、財政、體育、文化和旅遊、科技、民政、市場監管、稅務管理等部門相應的監督檢查職責。