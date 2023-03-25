台批陸試圖孤立台灣　實際無作用

台灣邦交國洪都拉斯尋求與中國大陸建交，日前派外長雷納到北京洽談，台灣召回駐洪都拉斯大使張俊菲以表示強烈不滿。張俊菲周六（25日）上午返抵台灣，被問及兩地情勢、龐大貸款等問題，他僅指由台灣外交部統一回應，並透露台灣會盡最大善意。

針對大陸影響台灣與拉美國家建立的外交關係，台灣外交部常務次長俞大㵢接受阿根廷傳媒專訪時表示，大陸與台灣邦交國建交目的是孤立台灣，笑稱：「若非北京干擾，台灣早在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯設立大使館了。」

俞大㵢認為大陸對台灣的野心從未改變，近來對台威脅急遽升高的事實，尤需各方正視。大陸此時對洪都拉斯提出不實承諾，企圖讓後者轉向承認大陸來孤立台灣，而事實上台灣的盟友是愈來愈多，英國、德國、捷克等多地的代表團近日先後訪台，反映北京試圖孤立台灣，實際上沒有作用。他表示，日本及南韓都是台灣堅實的貿易夥伴，日韓多次提到對台海和平穩定的關切。台灣支持者愈多，大陸發動軍事行動的可能性就愈低。從經濟角度，台灣在全球生產、技術和商品鏈中佔有重要位置，尤其台灣是製造全球最先進晶片的重鎮，一旦發生武裝衝突，將危及物資供應，引發前所未來的經濟危機，屆時世界時鐘可能停止運轉。