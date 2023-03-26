醫生突推門致婦人上身半裸露人前　院方拒道歉

陝西省西安市一名婦人早前在醫院剛完成檢查未及穿衣，房門突然打開，致上半身裸露他人眼前。婦人事後要求醫生道歉不果，醫院曾表示願賠償300元（人民幣，下同，約347港元）了結此事，令事主感到受侮辱。

事發於本月9日。董女士和丈夫一起前往陝西中醫藥大學第二附屬醫院（西咸新區中心醫院）做孕前檢查。剛完成乳腺檢查未穿回衣服，突然有醫生推門而入，帶進的風掀起布簾，令門外走廊的人都到她裸露的上半身。董女士稱，院方不但拒絕道歉，反指她「太傳統了」。後來院方提出欲以300元（約347港元）了結此事，後來加到1,000元（約1,156港元）。但董女士表示沒想過要賠償，只要求醫生真誠地、公開在醫院大堂向她道歉。

醫院工作人員其後對內媒表示，醫生直接推門的舉動的確欠妥當，今後會注意。醫院翻查事發時走廊的閉路電視畫面，確認當時就診室外有2男1女，並非董女士所說的4名男士。對於醫院回絕當事人要求醫生在醫院大堂公開道歉的訴求，工作人員稱院方要先了解清楚事件，才能確定能否滿足訴求。院方給錢是為了安撫董女士的一種補償，但對方反提出20萬元（約23.1萬港元）賠償。