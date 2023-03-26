秦剛與洪都拉斯外長簽建交公報　兩國相互承認

中國國務委員兼外交部長秦剛周日（26日）在北京與洪都拉斯外交部長雷納舉行會談，並簽署了《中華人民共和國和洪都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。兩國政府決定自公報簽署之日起，相互承認並建立大使級外交關係。

公報提到，根據兩國人民的利益和願望，決定自公報簽署之日起建交。兩國政府同意在互相尊重主權和領土完整、互不侵犯、互不干涉內政、平等互利、和平共處的原則基礎上發展兩國友好關係。洪都拉斯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。洪都拉斯共和國政府即日斷絕與台灣的外交關係，並承諾不再與台發生任何官方關係，不進行任何官方往來。

中國外交部發言人發表談話指出，一個中國原則為1971年聯大第2758號決議所確認，是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則，是無可辯駁的歷史和法理事實。發言人又指，洪都拉斯政府與台斷交，選擇與世界上181個國家站在一起，是順應大勢、合乎民心的正確抉擇，中方對此表示高度讚賞。中方願在和平共處5項原則基礎上，與洪方加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。