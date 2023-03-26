洪都拉斯急提3大要求涉巨款　台無時間回應

台灣與洪都拉斯斷交，外界傳出與洪方索要巨款有關。洪都拉斯副外長加西亞早前證實曾多次向台灣要求20億美元（約156億港元）用於外債重組等，但未得到台灣正面回應。台媒周日（26日）報道，洪方向台外長吳釗燮發出相關信件的署名日期顯示，台灣明顯無足夠時間回應，可見「政治操作」的痕迹。

相關信件是洪都拉斯外長雷納以紙本信件郵寄給吳釗燮，內容提及3項洪國欲推動的合作案。包括9,000萬美元（約7億港元）經費興建醫院，以特別合作項目方案執行；興建造價3.5億美元（約27.3億港元）的水壩；以及執行債務紓緩計劃，洪方需台灣伸出援手，以優惠低利貸款承接源自私人機構的20億美元債權。

報道指，信件署名日期為3月7日，但台灣實際收到的時間是同月13日，而洪都拉斯總統卡斯特羅於翌日在Twitter發聲明，稱已指示雷納處理與北京建交事宜。吳釗燮周日曾表示，洪方去年亦提出過要求台灣協助興建醫院和水壩，分別涉款4,500萬美元（約3.5億港元）和3億美元（約23.4億港元），及20億美元外債，至本月則提高至上述金額。