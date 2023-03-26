秦剛晤美工商界　盼美停不擇手段打壓中國

中國國務委員兼外長秦剛上周六（25日）在北京，集體會見來訪的美國友好團體和工商界人士。秦剛表示，希望美方摒棄零和思維，停止不擇手段遏制打壓中國，和中方一道推動中美關係克服當前困難，重回健康穩定的軌道。他歡迎美國企業繼續擴大對華投資、扎根中國，中方願繼續為包括美企在內的各國企業提供更好的營商環境。

秦剛表示，中國將繼續推進高水平對外開放，中國經濟社會已按下「重啟鍵」，正迎來強勁復甦，這是對美國工商界的三重利好，但中美關係依舊春寒料峭。他指出，中方對發展健康、穩定、建設性的中美關係的態度不變，但需要美方相向而行。美工商界人士則表示，支持美中關係保持穩定，致力防止兩國陷入相互孤立的怪圈、爆發衝突，並歡迎美中增加面對面接觸，希進一步擴大美中航班數量，深化兩國經貿、投資合作。

另外，中國商務部部長王文濤周日（26日）會見美國科企高通公司行政總裁艾蒙，談及中美經貿關係、高通在華發展和促進數碼化轉型等議題。王文濤表示，對外開放是中國的基本國策，中國堅定不移推進高水平開放，穩步推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，願為包括高通在內的各國企業在華投資經營提供良好穩定的營商環境。