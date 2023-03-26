兩岸恢復直航以來　首個航班從深圳飛台北

隨着新冠疫情緩和，內地對外航空交通逐步復常。兩岸直航復航以來，首個航班周日（26日）從廣東深圳機場出發，飛往台北桃園國際機場。上海虹橋機場國際、港澳台航線亦復航，同日首個航班飛往香港。

深圳航空一架接近滿載的班機周日早上9時45分從深圳寶安國際機場出發，由空客A320執飛，載有143人，是相隔3年深圳機場恢復首個赴台航班。上海虹橋機場首個復航的赴港航班同日開出，旅客郭先生表示已約了朋友在港見面，很多藝術收藏行家因疫情已3年多沒見面，對今次旅程十分期待。在上海工作的香港人曹先生則指自己兩頭跑，虹橋機場恢復國際航班後方便多了。

全國民航由周日至10月28日，將執行2023年夏秋航季航班計劃。民航局指今年夏秋航季，共有169家國內外航空公司計劃每周安排客貨運航班117,222班，國際客運航班計劃量較去年夏秋航季有明顯增長。港澳台航線航班方面，36家航空公司計劃每周安排客貨運航班共3,463班，比去年夏秋航季增長逾30.83%。其中香港航線方面，27家航空公司計劃每周安排客貨運航班共1,716班，同比增長35.44%。