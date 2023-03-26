專家：美國後花園失火　恐現台斷交骨牌效應

台媒周日（26日）刊出上海東亞研究所助理所長包承柯的專訪，指出洪都拉斯決定與台灣斷交並不讓外界意外，美國一直把中美洲當作自己的後花園，如今後花園「失火」，洪都拉斯「出逃」，勢必遭受美國多方壓力，包括經濟、外交上的制裁或是國際上的排擠。他認為，中美洲國家與北京建交，不會真正損害到美國的利益，純粹是中美關係上的鬥爭。

對於洪都拉斯為何寧願開罪美國，包承柯分析指，美國口頭希望中美洲國家不要和北京建交，卻沒大力幫助這些國家發展經濟、改善疫情等，而這些國家的經濟發展始終有無奈的壓力，美國的不願意亦成為其外交一大弱點。過去多國改與北京建交後均獲得基建等援助，洪都拉斯看在眼內相當吸引，美國無暇顧及拉美國家，「後花園少了澆水滋潤，花草自然想出逃」，他直言不難理解。

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根亦指出，「大國欺負小國，這是美國一貫風格」，現在洪都拉斯轉投北京，不排除美國會出台一些制裁措施，但此舉將令美國看來很不民主。另有評論指，北京今次重挫台灣總統蔡英文意欲宣揚的外交與台美關係，連美國也無力阻止，恐是新一波斷交骨牌的開始。有美媒則指出，台灣未有因而被孤立，因其近年與西方國家深化關係，加強其國際影響力，即使有一天完全失去邦交國，大局也不會改變。