內地首發現4變異株　張文宏指離走出新冠不遠

中疾控上周六（25日）深夜發布內地新冠疫情狀況，指本月17日至上周四（23日）新發現34宗本土重點關注變異株，其中變種病毒Omicron的CH.1.1、CH.1.1.1、EA.1和XBB.2.3屬於首次發現。內地上周四確診病例下降至3,575宗，檢測感染率為0.7%。

中疾控報告顯示，總體就診人數自1月23日後呈現低位波動，近4周在波動增加後呈現平台波動，上周四為45.5萬人次，較峰值下降了84.1%。在院治療的確診患者於上周四下降至5,881人，較峰值減少99.6%。另自本月17日至上周四，無新增在院死亡病例。從去年12月1日至上周四，內地報送26,816宗Omicron本土病例病毒基因序列，顯示北京、內蒙古和天津以BF.7及亞分支為優勢株；其他省份均以BA.5.2及亞分支為優勢株。

另外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏上周六在廣東廣州南沙出席亞洲青年論壇，他指3年多來，衞生體系接受一個巨大的挑戰，而最終走了出來，稱「我們離走出新冠的時間節點已為期不遠」。他表示，通過這次疫情可以認識到，面臨不確定事件的挑戰，只有通過交流與溝通，才能團結構建一個有韌性的全球性社會體系。